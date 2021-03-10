بعد اتهامه بالفبركة.. ناشط عراقي يعلن العثور على ابنه ويؤكد

2021/03/10 | 13:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناشط العراقي، أيوب الخزرجي،‬ أنه تم العثور على ابنه تائها في العاصمة بغداد، الأربعاء، دون أن ينفي تعرض نجله للاختطاف.

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