الجمعية الفلاحية في الديوانية تطالب الكاظمي بإغلاق منافذ كردستان

2021/03/13 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

طالب محمد كشاش، رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة الديوانية، اليوم السبت (13 آذار 2021)، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإغلاق منافذ إقليم كردستان، لأنها لا تلتزم بمنع دخول المواد الزراعية المستوردة.

وقال كشاش في حديث لـ (بغداد اليوم): "نطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإصدار قرار من المجلس يتضمن إغلاق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان".وأشار إلى أن طلب إغلاقها يأتي "لكونها غير ملتزمة بمنع دخول المواد والمحاصيل الزراعية المستورة، وإغراق السوق بها"، داعياً الحكومة "إلى السيطرة على تلك المنافذ أو إغلاقها".

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