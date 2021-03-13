الصحة العراقية تصدر أرقاماً بكورونا ضمن الموقف الوبائي العالمي

2021/03/13 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة العراقية، السبت (13 آذار 2021)، أرقاماً بفيروس كورونا في العراق، ضمن الموقف الوبائي العالمي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ترتيب العراق عالمياً بإصابات كورونا هو 25، فيما تقدمت عليه 24 دولة، ومن دول المنطقة".

وأضافت، أن "ترتيب العراق بوفيات كورونا عالمياً هو 42 تتقدمه ٤١ دولة"، مضيفة، أن "معدل الاصابات لكل مليون حتى يوم 12 اذار في العراق هو 18369 وترتيب العراق عالميا هو 92 تتقدمه 92 دولة".

وأشار البيان، إلى أن "معدل الوفيات في العراق ولغاية 12 اذار هو 335 لكل مليون وترتيب العراق عالميا هو 77 تتقدمه 76 دولة".

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