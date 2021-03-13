ائتلاف النصريدعو القوى السياسية الى التكاتف لمواجهة الارهاب

2021/03/13 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / دعا ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، القوى السياسية الى التكاتف لمواجهة الارهاب .وذكر الائتلاف في بيان، أن "مجزرة البو دور المروعة تستدعي من الحكومة وفاعليات المجتمع والقوى السياسية كافة التكاتف لمواجهة الإرهاب الأسود، فبوحدتنا هزمنا الإرهاب سابقاً ونستطيع استئصاله اليوم".وأضاف أن "تعافي الدولة وقوتها يكمنان بتضامننا ويقظتنا وفاعليتنا ضد التحديات السياسية والامنية والاقتصادية التي تواجه البلاد"./انتهى8

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