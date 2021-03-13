2021/03/13 | 13:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوت المسلحة، اليوم السبت، ان قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من القاء القبض على ارهابيين في محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب البطلة عملياتها المُباغتة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب يلقي القبض على ارهابيين في بغداد والانبار وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب يلقي القبض على ارهابيين في بغداد والانبار وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).