2021/03/13 | 13:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يكشف عن مداولات لاستبدال قطعات عسكرية في صلاح الدين

كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، عن مداولات بشأن مطالب استبدال قطعات عسكرية في محافظة صلاح الدين.

وقال الغانمي في تصريح لقناة العراقية الرسمية إن “هناك طلبات من أهالي القرية التي حصل في الحادث الارهابي بتبديل القطعات العسكرية وإعادة الخطط الأمنية”، لافتاً الى أن “هناك مداولة مع القائد العام بهذا الصدد وستكون هناك حلول”.

وأضاف، أن “دماء الأبرياء لن تذهب سدا ،وستتم المتابعة والمحاسبة بقوة”، مبيناً أن “لجان التحقيق التي أرسلها القائد العام للقوات المسلحة توصلت خلال 24 ساعة الى نتائج ،وتم تحديد الجناة”.

وتابع الغانمي، أنه “جاء الى صلاح الدين لنقل تعازي القائد العام للقوات المسلحة الى أهالي المنطقة الوطنيين”، مؤكداً أن “العراقيين ضحوا وما زالوا يضحون من أجل وطنهم حتى يتحقق النصر الناجز والنهائي على داعش الإرهابي وتبدأ ثمرة الحرية في العراق”.

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