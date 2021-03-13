صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا

2021/03/13 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 آذار 2021) إنه "تم اجراء 1745 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR ".

وبحسب البيان، "تم تسجيل 455 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 492، مقابل ثلاث وفيات".

وأوضح أن "من بين الاصابات (18) إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 39170

مجموع حالات الشفاء : 31735

مجموع الوفيات : 378

مجموع الحالات تحت العلاج : 7057

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3230".

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