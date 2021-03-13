سارة إيفرارد.. وقفة احتجاجية

2021/03/13 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية، السبت، بإلغاء وقفة احتجاجية كان من المتوقع أن يشارك بها آلاف الأشخاص في العاصمة البريطانية، لندن، تعبيرا عن حزنهم لمقتل امرأة شابة في حادثة هزت الرأي العام في المملكة المتحدة.

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