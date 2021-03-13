الشبكي يستبعد تمرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي لعمق الخلافات القائمة

2021/03/13 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو اللجنة النيابية محمد الشبكي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية خلال الاسبوع الحالي.

وقال الشبكي في تصريحات صحفية إن الخلافات حول مشروع قانون الموازنة مازالت مستمرة وعميقة رغم تواصل الاجتماعات والحوارات وان مجلس النواب بحاجة الى المزيد من الوقت لحل هذه الخلافات، مضيفا أن الجميع متفق على تمرير الموازنة بالتوافق.

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