محمود عباس يثمن موقف السيد السيستاني خلال لقائه البابا فرنسيس

2021/03/13 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، موقف المرجع الديني علي السيستاني من القضية الفسلطينية، والذي أبداه خلال لقائه مع البابا فرنسيس في العراق.

جاء ذلك في رسالة بعث بها عباس الى للسيد السيستاني، هنأه في مطلعها بذكرى الاسراء والمعراج، وقائلا انه تابع باهتمام زيارة الحبر الأعظم الى العراق ولقاءه المرجع الديني السيد علي السيستاني، وما تضمنته من طرح للتحديات الكبيرة التي تواجهها الشعوب في هذا الوقت العصيب، مثمنا دعم المرجع الديني لقضايا المنطقة وعلى رأسها مناصرته للقضية الفلسطينية العادلة.

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