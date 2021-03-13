2021/03/13 | 13:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يمكن للأشخاص الذين لديهم فرص للإصابة بمرض السكري تجنب حدوث هذا المرض الخطير إذا اتبعوا بعض القواعد البسيطة.تحدثت يوليا مانويلوفا، أخصائية الغدد الصماء عن الطرق التي يمكن أن تجنب الإصابة بهذا المرض في مقابلة على قناة “زفيزدا” الروسية.وقالت مانويلوفا: “إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، على سبيل المثال، فإنه معرض لخطر الإصابة بمرض السكري.ويحتاج إلى تحليل مستوى الجلوكوز في الدم مرة واحدة على الأقل في السنة.علاوة على ذلك، لا ينبغي القيام بذلك في المنزل باستخدام مقياس السكر، ولكن في المختبر.إذا كان الشخص يتمتع بوزن طبيعي، فمن أجل تجنب مرض السكري، حتى لو كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طرق لتجنب الإصابة بمرض السكري عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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