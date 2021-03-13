ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الشمالية

2021/03/13 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة الجمارك العامة، اليوم السبت، عن ضبط خمس شاحنات مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الشمالي.وذكر بيان للجمارك أن “موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في جمرك المنطقة الشمالية تمكنا من ضبط خمس شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة “.وأوضحت الهيأة أن “المواد المضبوطة هي خضراوات ودجاج مجمد ممنوع من الاستيراد وزيت محركات وأدوية بشرية مخالفة لضوابط الاستيراد””،مشيراً الى أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفقاً لقانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل والتعليمات النافذة”.

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