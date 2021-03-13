وزير التخطيط: ضرورة استدامة المياه والانصاف بالتوزيع

2021/03/13 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التخطيط خالد بتال، اليوم السبت، ضرورة استدامة المياه والإنصاف بالتوزيع.وقال بتال في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر المياه الذي تنظمه وزارة الموارد المائية ويستمر ليومين ،الذي حضره نيابة عن رئيس الوزراء وحسب بيان إن “أرض وادي الرافدين، شهدت نشوء أولى الحضارات على ضفاف نهري دجلة والفرات، منذ آلاف السنين، حيث أتقن العراقيون هندسة الري، وبنوا السدود لدرء مخاطر الفيضانات وأقاموا الخزانات، وابتكروا طرق الري المختلفة”.ولفت الى أن “هذا المؤتمر يمثل حدثاً علمياً وتنموياً مهماً، يأتي بعد زيارة قداسة البابا فرانسيس الأول، وما يشهده العراق من تحديات كبيرة، أهمها الأزمة الصحية المتمثلة بجائحة كورونا وتداعياتها، وتحديات المياه والتحذيرات المتزايدة من أزمة مياه في العالم بنحو عام ، والمنطقة بشكل خاص، إضافة إلى التحديات الأمنية”.وأعرب بتال “عن ثقته بنجاح المؤتمر”، ودعا المشاركين فيه إلى العمل من أجل تحويل التحديات إلى فرص، تسهم في المحافظة على المياه، واستدامتها من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الإنصاف والمساواة في توزيع المياه”.

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