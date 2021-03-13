صحة الاقليم: جهود مستمرة لتوفير لقاح كورونا

2021/03/13 | 14:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن استمرار الجهود لتوفير اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان استخدام اللقاح المضاد لفايروس كورونا يزيد مناعة الجسم ويعد خلايا الجسم ضد الفايروس، موضحة، ان لقاح أسترازينيكا سيصل ايضا الى اقليم كوردستان، كما ان الجهود مستمرة لتوفير اللقاح في اقليم كوردستان.

واضاف: ان اللقاح الصيني خصص للكوادر الطبية، وتم تطعيم قسم منهم باللقاح، مشيرا الى ان اللقاحات التي تصل العراق واقليم كوردستان تحظى بموافقة مراكز الصحة العالمية .

PUKmedia خاص

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