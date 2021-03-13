اعتقال 4 ارهابيين في بغداد وصلاح الدين والانبار

2021/03/13 | 14:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، عن اعتقال 4 ارهابيين في محافظات بغداد ​والانبار وصلاح الدين.

زوقال اللواء يحيى رسول في بيان تسلم PUKmedia نسخة منه: بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها المُباغتة وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تستهدف بقايا عصابات داعـش الارهابية.

حواضاف: ُتمكنت قوات جهاز مكافحة الارهاب من إلقاء القبض على إرهابي مُتخفي بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد بعمليةٍ شهدت إستخدام أسلوب إستخباري مُتقدم.

وتابع : كما تمكنت القوات من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار. وفي ناحية العلم بمُحافظة صلاح الدين احكمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قبضتهما على هدفين من عصابات داعـش الإرهابية.

PUKmedia متابعة

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