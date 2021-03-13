البيت الأبيض: مسؤولون امريكيون وإسرائيليون ناقشوا ملف إيران


البيت الأبيض: مسؤولون امريكيون وإسرائيليون ناقشوا ملف إيران
2021/03/13 | 14:01 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البيت الأبيض: مسؤولون امريكيون وإسرائيليون ناقشوا ملف إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/13 | 14:01.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: مسؤولون امريكيون وإسرائيليون ناقشوا ملف إيران) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: مسؤولون امريكيون وإسرائيليون ناقشوا ملف إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).

واصل القراءة على الشرقية
Sponsored Links