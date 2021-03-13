 الإطاحة بارهابي متخفي بين المواطنين في بغداد

2021/03/13 | 14:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، السبت، عن إلقاء القبض على إرهابي مُتخفي بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان تلقت /المعلومة/، إن “جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على إرهابي مُتخفي بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد بعمليةٍ شهدت إستخدام أسلوب إستخباري مُتقدم”.

وأضاف، أن “الجهاز تمكن أيضا من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار”.

وتابع رسول، انه “في ناحية العلم بمُحافظة صلاح الدين احكم ابطال جهاز مكافحة الإرهاب قبضتهم على هدفين من عصابات داعـش الإرهابية”.



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