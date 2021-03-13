2021/03/13 | 14:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن تشكيل لجنة مراقبة الصمون في كل الافران ببعقوبة ومحيطها.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة شرطة ديالى عقدت اجتماعا موسعا لاصحاب افران الصمون في بعقوبة ومحيطها بحضورالجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها وزارة التجارة من اجل مناقشة شكاوي المواطنيين المتزايدة حول سوء صناعة الصمون وانخفاض وزنه وارتفاع ثمنه”.واضاف الحيالي،ان” الاجتماع كان ايجابيا وخرج بمقررات ابرزها تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة عمل افران الصمون في بعقوبة ومحيطها في بادرة هي الاولى من نوعها على مستوى ديالى لافتا الى ان اللجنة ستفحص نوعية الصمون وجودته ووزنه بالاضافة الى تحديد سعر مؤحد لبيعه لكل المواطنيين ومنع اي حالة استغلال لهم”.واشار الى ان” ملف الصمون مهم جدا خاصة مع ورود الكثير من الشكاوي حياله في الاوانة الاخيرة بسبب عدم التزام بالبعض بالضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة”.وتسبب بعض افران الصمون في استخدام انواع من الوقود في سوء صناعته وخلق اضرار بيئية وصحية في ان واحد بالاضافة الى غش البعض في وزنه”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة في ديالى.. تشكيل لجنة مراقبة “الصمون” وتحديد سعر مؤحد لبيعه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة في ديالى.. تشكيل لجنة مراقبة “الصمون” وتحديد سعر مؤحد لبيعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).