عقب مجزرة 'البو دور'.. مكافحة الارهاب يحقق هدفا امنيا في صلاح الدين (صور)

2021/03/13 | 14:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، تفاصيل عمليات أمنية في 3 محافظات، اسفرت عن القبض على عناصر من داعش.

وقال رسول في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (13 اذار 2021)، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة عملياتها المباغتة وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تستهدف بقايا عصابات داعـش".

واضاف، "حيث تمكن شجعان جهازنا من إلقاء القبض على إرهابي متخفي بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد بعملية شهدت إستخدام أسلوب إستخباري متقدم".

وتابع، "كما تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار".

واشار رسول الى انه "وفي ناحية العلم بمُحافظة صلاح الدين احكم ابطال جهاز مكافحة الإرهاب قبضتهم على هدفين من عصابات داعـش الإرهابية".

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