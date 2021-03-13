بعد تأكيد موعد التصويت.. تعليق جديد من المالية النيابية بشأن الموازنة

2021/03/13 | 14:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، استمرار الخلافات حول مشروع قانون الموازنة، مستبعدا تمريرها في جلسة يوم الاثنين.

وذكر عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح تابعه، موقع NRT عربية، اليوم (13 اذار 2021)، ان إن "الخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021 مازالت مستمرة، رغم الاجتماعات والحوارات المستمرة منذ فترة طويلة".

واضاف، إن "تمرير الموازنة في جلسة يوم الاثنين او خلال الاسبوع الحالي، أمر مستبعد لعمق هذه الخلافات".

واوضح، أن "مجلس النواب العراقي يحتاج إلى مزيد من الوقت لحل هذه الخلافات".

وتابع، ان "الكل متفق على تمرير موازنة 2021، بالتوافق والاتفاق، وربما تمرر خلال الأسبوع المقبل أو أبعد من ذلك".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد ادرج التصويت على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي على جدول أعمال جلسة يوم الاثنين المقبل.

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