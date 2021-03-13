تعرف على الميزة الصوتية الجديدة بتليغرام

2021/03/13 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة كشف مؤسس تليغرام بافيل دوروف، السبت، أن تطبيق الترسل المشفر سيحصل قريبا على تحديثات هامة وهي دردشات صوتية تشبه تلك التي تستخدمها شبكة التواصل الاجتماعي Clubhouse.وقال دوروف عبر قناة Krot Durov التابعة له، إن “الدردشة الصوتية يمكن أن يشارك بها عدد غير محدود من المستخدمين، مع العلم أن تلك الوظيفة […]

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