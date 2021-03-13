الداخلية تحدد الجهة المنفذة لعملية أغتيال والد الناشط علي جاسب في ميسان

2021/03/13 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص حددت وزارة الداخلية، اليوم السبت، الجهة المنفذة لعملية أغتيال والد الناشط علي جاسب في ميسان.وقال مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، اللواء سعد معن، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الاجهزة الامنية اتخذت جميع الاجراءات القانونية فيما يخص كشف الدلالة والتحقيق،وتوصلت الى مرتكب الجريمة خلال ٢٤ ساعة من ارتكابه […]

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