العراق يفتتح اعمال مؤتمر المياه في بغداد ويدعو لتحقيق الإنصاف والمساواة في توزيع المياه.

2021/03/13 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير التخطيط، خالد بتال النجم،

اعمال مؤتمر المياه الذي نظمته وزارة

الموارد المائية، اليوم السبت، في

بغداد والذي يستمر لمدة يومين.

وقال في كلمة له خلال المؤتمر ان ارض

وادي الرافدين، شهدت نشو

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