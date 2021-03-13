منظمة دولية :اكثر من 3 ملايين عراقي ليس لديهم ما يكفي من الطعام

2021/03/13 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد برنامج الأغذية العالمي التابع

للأمم المتحدة أن 10% من العراقيين لا

يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً أن

تخفيض قيمة العملة المحلية أمام

الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء

بنسبة 14%.

وقال ممثل البرنامج

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