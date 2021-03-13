الانبار تنفي المباشرة بمشروع الربط الكهربائي مع الاردن

2021/03/13 | 14:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..نفى قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، السبت، المباشرة بمشروع الربط الكهربائي مع الاردن عبر بوابة المناطق الغربية .وقال المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” مشروع الربط الكهربائي مع الاردن عبر بوابة منفذ طربييل بقضاء الرطبة غربي الانبار، لم يتم المباشرة فيه لحد هذه الساعة على خلفية الاضرار الناجمة من قيام عناصر من عصابات داعش الاجرامية بعمليات تدمير لشبكة نقل الطاقة الكهربائية التي تربط قضاء الرطبة بقضاء القائم ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحة واسعة من مدن الانبار “.واضاف ان” الاضرار الناجمة من عمليات تدمير المنظومة الكهربائية في المناطق الغربية ارجئ عملية الربط الكهربائي مع الاردن لحين اعادة اعمار وتأهيل شبكة المنظومة الكهربائية في المناطق الغربية” ، مبينا ان” انطلاق مشروع الربط الكهربائي مع الاردن لتغذية مدن الانبار بالطاقة الكهربائية لم يتم تحديده من قبل الجهات المعنية لحين اكمال عمليات التأهيل من قبل وزارة الكهرباء “.يشار الى ان محادثات غير معلنة اكدت موافقة الاردن على تزويد محافظة الانبار بالطاقة الكهربائية والفائض الى محافظات العراق الاخرى.



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