ريال مدريد يستضيف إلتشي في الليجا

2021/03/13 | 14:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يستضيف ريال مدريد نظيره إلتشي اليوم السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري الإسباني، في لقاء يسعى من خلاله “الملكي” للفوز لملاحقة المتصدر أتلتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ونقطتين عن برشلونة الوصيف، في حين يتواجد فريق إلتشي في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة.

ويسعى الريال بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان، للفوز في مواجهة اليوم، من أجل استعادة الانتصارات بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد بنتيجة واحدة 1-1.

كما يبحث الفريق “الملكي” عن الفوز وذلك من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين، قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق الفوز ذهاباً خارج ملعبه 1-0.



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