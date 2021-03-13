وزير الصحة الأردني يستقيل بعد وفاة مصابين بكورونا انقطع عنهم الأوكسجين

2021/03/13 | 14:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم السبت، استقالته بعد وفاة مصابين بكورونا انقطع عنهم الأوكسجين.وبحسب وسائل إعلام اردنية، إن “وزير الصحة الأردني قم أستقالته لرئيس الوزراء” مؤكدا على “تحمله المسؤولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى الحسين (السلط)”.وقالت مصادر إعلامية أردنية إن نفاد الأوكسجين في إحدى المستشفيات الحكومية، السبت، أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ممن يرقدون في غرف العناية المركزة.وذكرت المصادر أن نقصا حادا في الأكسجين شهده مستشفى مدينة السلط الحكومي، قبل أن تعلن مصادر حكومية السيطرة على الموقف وإعادة تزويد المستشفى بالأوكسجين، حيث يرقد نحو مئتي مصاب بفيروس كورونا.وطوقت الأجهزة […]

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