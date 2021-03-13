الرحيل - عباس علي العلي

2021/03/13 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي لوح بيده وهو يرحليحمل في عقله أوجاع القلبتائها في منتصف الطريقيعلم النتيجة سلفالكنه أختار الأمل علاجحرا كما ولدحرا كما يريدأرسلت له دمعة فراقمسح بيده الأخرىأثارها ليزرع ياسمينافي لب روحيويضحك منييا صاحلولا الأمل لكنا أنصاف بشرتهزنا نسمهكما تعبث بنا الريح العاصفمد يدك طويلاوطويلا لقلب السماءوأقطف من بستانهاوردةثم ور ......





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