الحصار - سعود سالم

2021/03/13 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٢-;-٦-;- - الحصارالحالة الطبيعية للإنسان العادي هي حالة الحصار الدائم منذ البداية.



فهو محاصر في البداية في رحم الأم، وبعد فك الحصار البدائي تأتي الأسوار والجدران والأبواب والملابس والقوانين الطبيعية وعشرات الأشياء الأخرى التي تمتص وجوده وتحد من حريته.



ألاف الأشياء الضرورية والتافهة في نفس الوقت مثل النوم والأكل وغسل الصحون ومنبه الصباح ولبس الملابس وقيادة السيارة ......





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