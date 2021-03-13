مأزق حراكات وناشطي أكتوبر - جلال الصباغ

2021/03/13 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ بعد انطلاق انتفاضة أكتوبر نهاية العام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- نتيجة تراكمات القمع والافقار والبطالة وانعدام الخدمات، كانت قوى الانتفاضة الرئيسية من العمال والمعطلين والطلبة والنساء وغيرهم من القوى الأخرى، تتخوف من التنظيم وتتهم كل من يدعوا الى تنظيم الجماهير بأنه يريد ركوب الموجة والتسلق على تضحيات المنتفضين، في خلط يعبر عن غياب رؤية سياسية واضحة لطبيعة الصراع بين الجماهير والسلطة، وتماشيا مع ......





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