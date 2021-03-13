’وزير الصدر’ يعلن تفاصيل التوجه نحو مشروع ’الإصلاح الرياضي’ في العراق

2021/03/13 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف "وزير الصدر" صالح محمد العراقي، السبت، عن توجهٍ لتشكيل لجنة تحت شعار "الاصلاح الرياضي".

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وذكرت صفحة صالح محمد العراقي الذي يعرف بـ "وزير الصدر"، وتابعها "ناس"، (13 آذار 2021)، إنه "تماشيا مع مناشدات الطبقة الشبابية الابية الاصلاحية وتحت شعار الاصلاح العام نستحدث شعاراً خاصاً: (الاصلاح الرياضي) في العراق".

وأشار إلى أنهم "بصدد تشكيل لجنة للاطلاع على مجريات العمل في كل من:

وزارة الرياضة والشباب

اللجنة الاولمبية

الاتحادات الرياضية

المنتخب العراقي الوطني لكرة القدم".

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