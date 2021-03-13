2021/03/13 | 14:24 - المصدر: عين العراق

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السبت 13 مارس 2021 | 02:18 مساءً

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حريق كبير في الحي الصناعي وسط كربلاء يلتهم العديد من المحال التجارية

افاد مصدر أمني باحتراق عشرات المحتال التجارية وسط الحي الصناعي في كربلاء نتيجة حريق ضخم.

وقال المصدر ان حريقا ضخما في منطقة الحي الصناعي وسط كربلاء التهم العشرات من المحال التجارية .

واضاف ان فرق الدفاع المدني تشارك حاليا في اخماد الحريق الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة دون اية اصابات.

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