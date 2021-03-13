جوارديولا يطلب التعاقد مع لوكاكو

2021/03/13 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لتدعيم صفوف السيتزينز خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن جوارديولا معجب بقدرات لوكاكو، ويرغب في ضمه خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن جوارديولا حاول ضم لوكاكو للمرة الأولى في الصيف الماضي، بعد تألق المهاجم البلجيكي في موسمه الأول بقميص النيراتزوري.

وأوضحت أن مدرب مان سيتي لا يزال يحافظ على اهتمامه ومطاردته للوكاكو خلاص الموسم الحالي.وذكرت الصحيفة الإيطالية أن لوكاكو وجد ضالته مع إنتر ميلان، ولا يخطط لإنهاء هذه التجربة في الوقت الحالي.

وسبق أن حاول جوارديولا التعاقد أيضًا مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

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