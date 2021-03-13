الطلبة يفتقد 5 لاعبين أمام زاخو

2021/03/13 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعاني فريق الطلبة من غيابات عديدة في صفوفه، قبل مواجهة الغد أمام زاخو في ملعبه لحساب الجولة 24 من الدوري العراقي.

وقال مدرب الطلبة، حسن أحمد، في تصريح لكووورة: “الفريق سيفتقد لخدمات 5 لاعبين مؤثرين، هم: أمير صباح ووكاع رمضان وعلي قاسم للإصابة وحيدر حسين والمحترف التونسي حمزة بن عبدة لأسباب انضباطية”.

وأضاف: “هناك شكوك حول مشاركة اللاعب كرار محمد، الذي يعاني هو الآخر من إصابة طفيفة”.

وأوضح: “حجم الغيابات كبير ومؤثر لكننا نراهن على من سيحضر المواجهة، ونسعى لاستثمار لاعبين وتوظيفهم لتعويض غياب زملائهم”.

ولفت إلى أن فرصة اللعب ستكون متكافئة للجميع، لخلق حالة من المنافسة داخل الفريق”.

وتابع: “المباراة لن تكون سهلة إطلاقا في ظل الظروف الجوية وتأثر أرضية ملعب زاخو السيئة بالأمطار، وبالتالي ستعقد المهمة لكننا سندخل المباراة من أجل النقاط الثلاث”.

يشار إلى أن فريق الطلبة يحتل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، بينما يحتل زاخو المركز الثامن برصيد 31.

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