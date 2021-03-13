الصغير: مستوى الحدود لا يناسب مركزه في الدوري العراقي

2021/03/13 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى المحترف الأردني أحمد مازن الصغير، الوافد الجديد للحدود، سعادته بالانضمام للفريق العراقي.

وقال الصغير لكووورة “إدارة الحدود استقبلتني بحفاوة بالغة، انخرطت مباشرة في مران الفريق تحت قيادة عمار حسين”.

وأضاف “أسعى للاجتهاد مع زملائي من أجل طموح الإدارة بتحقيق نتائج إيجابية تؤمن موقع الفريق بعيدًا عن مناطق الهبوط”.

وتابع “الحدود يقدم مستويات جيدة لا تتناسب مع موقعه الحالي في المركز قبل الأخير”.

وأتم “الحدود قادر على تقديم أفضل المستويات في المباريات المقبلة، وهو ما سيجعله بعيدًا عن مراكز الهبوط”.

يشار إلى أن اللاعب الأردني أحمد الصغير، انضم مؤخرًا للحدود في الميركاتو الشتوي، وسيشارك مع الفريق، اعتبارًا من الجولة المقبلة أمام الزوراء.

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