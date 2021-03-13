إنقاذ فتاة من عملية ابتزاز الكتروني في النجف

2021/03/13 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنقذت الشرطة المجتمعية في محافظة النجف، فتاة تسكن محافظة الديوانية من محاولة ابتزاز مارسها ضدها شاب نجفي بعد ورود مناشدتها عبر الخط الساخن للمجتمعية (497).وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المبتز حصل على صورها من خلال إقامة علاقة صداقة معها على مواقع التواصل الاجتماعي وحين طلبت انهاء العلاقة بينهما، …

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