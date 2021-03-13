2021/03/13 | 14:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن استحداث شعار “الاصلاح الرياضي” في العراق، فيما حدد اربع جهات لانهاء الفساد المالي والاداري فيها.وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الصدر وحصل “عراقي نيوز” على نسخة منها، انه “تماشيا مع مناشدات الطبقة الشبابية الأبية الاصلاحية، وتحت شعار الإصلاح العام نستحدث شعارا خاصا (الاصلاح الرياضي) في العراق”، مبينا “اننا بصدد تشكيل لجنة للاطلاع على مجريات العمل في كل من: 1 وزارة الرياضة والشباب.٢- اللجنة الأولمبية.٣- الاتحادات الرياضية.4- المنتخب العراقي الوطني لكرة القدم.وتابع ان “ذلك يهدف لإنهاء الفساد الاداري والمالي ورفع المستوى الرياضي العراقي دوليا”، داعيا الى “تعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الصدر يستحدث شعار “الاصلاح الرياضي” في العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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