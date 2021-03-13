بالوثيقة .. طلب برلماني إلى الكاظمي لجعل حظر التجوال جزئيا طيلة ايام الاسبوع

2021/03/13 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدمت النائبة بسمة بسيم، طلباً برلمانياً رسمياً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجعل حظر التجوال جزئيا طيلة ايام الاسبوع.

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