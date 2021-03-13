وزير الصحة الاردني يستقيل بعد وفاة مرضى بكورونا

2021/03/13 | 14:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر طبية أردنية يوم السبت، بوفاة 12 مصابا بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي غربي العاصمة الأردنية عمان جراء انقطاع الأكسجين.

وعقب الحادث المثير للجدل، أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، استقالته .

وقال الوزير : قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى السلط

وكانت قناة المملكة (حكومية) تحدثت في نبأ مقتضب عن وفاة 6 من المرضى في مستشفى السلط الجديد جراء انقطاع الأكسجين عنهم.

وأشارت إلى أن حالة من الهلع عمت المستشفى بسبب الحادثة، بالتزامن مع وجود أمني كثيف.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد عقد وزير الصحة نذير عبيدات اجتماعا في مستشفى السلط، لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.

بدوره، وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط.

وقال الخصاونة إن "التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ"، مشددا على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية - في حال ثبوتها - التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

PUKmedia عن وكالات

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