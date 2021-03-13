الثقافة الكوردية بندوة في صالون 9

2021/03/13 | 14:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، في صالون 9، ندوة للكتاب محسن عثمان، تناول " الثقافة والفن بين عقليتين".

في مستهل الندوة قدم الشاعر ناظم دلبند نبذة مختصرة عن الكتاب محسن عثمان وموضوعه بعده تحدث المحاضر في البداية عن اهمية اللغة، وما هو ربطها بالعقل باعتباره جزء منه، جاء بامثلة متعددة وتناول فترة الحكم القيصري في روسيا، وفضلا عن ذلك تكلم عن ارسطو الفيلسوف وكيفية ادارة الدولة في المدينة اليونانية، كمدخل لحديث عن السلطة والمثقف الكوردي، ومن خلال ذلك تناول الثقافة الاسلامية والعربية التي كانت هي تبعتها العقلية والثقافة الكوردية، وبعدها اكد على فترة مجيء نابليون الى مصر وعن تأثيره على عموم المنطقة واشار الى ان الكورد منذ شيخ محمود حفيد الى الحركة بارزاني ، تعامل الكورد مع المفاهيم العشائرية والاقطاعية، لم يستطع الى يومنا الحاضر نتيجة التبعية تغيير بعض المفاهيم ، وخاصة في الوقت الحاضر مثالا، جعلوا المقابل يصغر القضية الكوردية ولايعطيها اهميتها، ملخص القول ان الكورد لم يتعاملوا مع العقل بل تعاملوا لوجستيا.

واضاف: ان على الكورد اعادة النظر بجدية بقضيتهم واذا سار الكورد على نفس المنوال سيندم الجميع على مستقبل شعبنا وقضيتنا الكوردية .



وفي الختام جرت مداخلات وقام المحاضر بالرد عليها.

PUKmeida زيد محمود

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