عبدالواحد يشخص الخلاف الحقيقي بين أربيل وبغداد ويعلن جاهزيته لخوض الانتخابات

2021/03/13 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد ،السبت، عدم امكانية التعويل على اتفاق اربيل وبغداد، لارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة، معلنا استعدادهم لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال عبدالواحد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة السليمانية، (13 اذار 2021)، إننا "مستعدون لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، بشكل يفوق استعدادات اغلب القوى السياسية الاخرى دون أي مبالغة في حديثنا".

وأكد، ان "ابوابنا مشرعة للتحالف مع الجميع حتى لو كانوا افرادا".

وحول الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد، أوضح عبد الواحد أن "الطرفين سواء اتفقا أو لم يتفقا فإنه لايمكن التعويل على ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، لان مثل هكذا اتفاقات تمت في وقت سابق ولم ترسل الاموال، في وقت تم ارسال الاموال دون وجود أي اتفاق مسبق".

واضاء رئيس حراك الجيل الجديد النورعلى حقيقة الخلاف بين الطرفين والذي يكمن في "عدم وجود فريق مؤسساتي لدى الجانبين".

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