2021/03/13 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، حريص على العودة إلى صفوف نادي ريال مدريد، في الفترة المقبلة.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن العديد من الصحف الرياضية الإسبانية الكبرى، زعمت أن رونالدو يضغط من أجل العودة إلى ريال مدريد.

وأضاف أن إصدارات الصحف الإسبانية، اليوم السبت، سخرت صفحاتها الأولى بالكامل من أجل قضية رونالدو، حيث تؤكد معظمها أن الدون حريص على العودة إلى الميرنجي بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

وأشار إلى أن هذه الصحف لاحظت أيضًا أن ريال مدريد ليس متحمسًا تمامًا للفكرة حتى الآن.

يشار إلى أن رونالدو انضم ليوفنتوس في صيف 2018 لمدة 4 سنوات، حيث ينتهي عقده مع البيانكونيري في صيف 2022.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن يوفنتوس غير عازم على تمديد عقد رونالدو، في ظل أن راتبه البالغ 30 مليون يورو، يعد استزافا كبيرًا للنادي، بل إن النادي حدد 29 مليون يورو كحد أدنى لبيع رونالدو، من أجل تجنب أي خسائر مالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يصدم رونالدو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يصدم رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).