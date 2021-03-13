لاعبو ليفربول يسخرون من صلاح

2021/03/13 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن كواليس من داخل غرفة ملابس لاعبي ليفربول.

وكان المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خرج غاضبًا عقب استبداله أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغرد رامي عباس وكيل صلاح، بوضع نقطة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مما أثار الكثير من الجدل حول مصير اللاعب المصري مع ليفربول.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن لاعبي ليفربول سخروا من صلاح في غرفة خلع الملابس، وأطلقوا عليه بعض النكات اللطيفة عقب أيام من هذه الواقعة.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، لكن تشير العديد من التقارير إلى أن اللاعب المصري قد يرحل إلى نادٍ آخر في الصيف المقبل.

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