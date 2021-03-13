أجويرو: توقفوا عن أنباء رحيلي لبرشلونة

2021/03/13 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، على أنباء انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي، الصيف المقبل، ويستطيع المهاجم الأرجنتيني التوقيع مجانًا مع أي نادٍ.

وزعمت العديد من التقارير أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، قدم عرضًا رسميًا لأجويرو، وأن الأخير لديه اتفاق بشأن الانتقال إلى البارسا في الموسم المقبل.

وقال أجويرو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “الجميع يكتب برشلونة وبرشلونة وبرشلونة…”.

وأضاف “دعونا نتوقف عن ذلك وننتظر قليلًا، لنرى ما سيحدث.



أنا لا زلت مع مانشستر سيتي”.

وذكرت تقارير صحفية أن لابورتا يسعى بقوة لحسم صفقة أجويرو، لإقناع صديقه ليونيل ميسي قائد البارسا، بالاستمرار رفقة برشلونة في الموسم المقبل.

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