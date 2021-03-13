الغنام يعلن نتائج عملية أمنية استخباراتية في الأنبار

2021/03/13 | 14:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم السبت، ضبط كدسين يحتويان على أسلحة وأعتدة ومواد تدخل بصناعة العبوات، بعملية “أمنية استخباراتية”.وقال الغنام في بيان، إن “رجال عمليات الأنبار الفرقة 10 اللواء 39 ومفارز من جهاز الأمن الوطني الأنبار نفذوا عملية أمنية استخباراتية ضبطوا خلالها كدسين”.وأوضح، أن أحد الكدسين يحتوي […]

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