الصدر يشكل لجنة خاصة لمتابعة عمل المنتخب الوطني ووزارة الشباب واللجنة الاولمبية

2021/03/13 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، اطلاق شعار "الإصلاح الرياضي" في أربع مؤسسات رياضية عراقية.

وجاء توجيه الصدر في وثيقة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تماشيا مع مناشدات الطبقة الشبابية الأبية الإصلاحية، وتحت شعار الإصلاح العام، نستحدث شعاراً خاصاً، الإصلاح الرياضي، في العراق ونحن بصدد تشكيل لجنة للاطلاع على مجريات العمل في وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والمنتخب العراقي الوطني لكرة القدم".

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