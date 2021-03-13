طلب نيابي لجعل حظر التجوال جزئيا طيلة ايام الاسبوع

2021/03/13 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية طلبا رسميا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجعل حظر التجوال جزئيا طيلة ايام الاسبوع ، وتوفير بدل نقدي لاعانة العوائل الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط التي تمتلك قاعدة بيانات دقيقـة لاحصاء تلك العوائل./انتهى5

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