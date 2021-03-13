انطلاق المرحلة الاولى من اعادة مزارعي قرى شمال شرق بعقوبة الى أراضيهم وبساتينهم الزراعية

2021/03/13 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أنطلقت المرحلة الاولى من اعادة مزارعي قرى شمال شرق بعقوبة الى أراضيهم وبساتينهم الزراعية .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الجهات الامنية أعطت الضوء الاخضر لعودة المزارعين الى أراضيهم الزراعية في قرية الصخرية شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة بعد تحريرها من سطوة داعش عام 2015 .واضاف ان عودة المزارعين الى أراضيهم جاءت بعد ان اكمل الجهد الهندسي رفع كافة العبوات والالغام من مخلفات داعش ونشر نقاط امنية مرابطة في محيط الاراضي لمنع وقوع اي خروقات امنية تستهدف المزارعين .مؤكدا ان عودة المزارعين تعد خطوة مهمة في دعم الاستقرار واعطاء رسائل تطمين الى المزارعين بالعودة الى ديارهم من اجل اعادة الحياة الى العشرات من الدونمات من الاراضي والبساتين بعد ان تعرضت الى الهلاك بسبب الجفاف ./انتهى

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