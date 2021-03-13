الأوقاف النيابية تعلق على ترشيح خبراء الشريعة في المحكمة الاتحادية

2021/03/13 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت لجنة الأوقاف النيابية، على ترشيح خبراء الشريعة في المحكمة الاتحادية العليا، مشيرة الى ان عملهم النظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام التي قد تتعارض مع ثوابت الاسلام.وقالت نائب رئيس لجنة الأوقاف هناء تركي الطائي في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اختيار خبراء الشريعة في المحكمة الاتحادية العليا …

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