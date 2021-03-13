ماركس الطبقي واوربا التحوليّة؟/9 - عبدالامير الركابي

2021/03/13 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي مع التحول الكبيرمن الانتاجيه اليدويه الى الاليه، تنتقل البشرية الى الطور الأخير، التحولي، بينما تأخذ الأحادية بالتراجع وصولا لمغادرة موقع الغلبه والهيمنه على الرؤية البشرية المجتمعيه، الا ان ذلك لن يحدث الا بعد فترة من الغلبه المضاعفة والقصوى تحوزها الأحادية مع الصعود الذي يتوفر عليه الغرب مع الآلة وعلى ضوء حضورها المصنعي الإنتاجي، والتمكن الراسمالي، ومايرافقه من حالة نهوض شامل، يظهر باعتباره قمة ......





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